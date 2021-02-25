Kararı, Bakanlar Kurulu Sekreterliği yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "insani durumlar harici" uygulanacak yasaklamadan devlet görevlileri ve çalışanların da muaf tutulacağı ifade edildi. Kararın ne kadar süre geçerli olacağına ilişkin bilgi verilmedi. Irak Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede bugüne kadar 13 bin 351 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 684 bini aştı.
Irak'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculuk yasaklandı
25.02.2021 - 18:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkede yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle şehirler arası seyahatin yasaklanmasına karar verdi.
Etiketler : ırak,korona,
770393 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/770393.aspx
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