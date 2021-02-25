Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) test ve takip uygulamasının haftalık istatistiklerine göre, İngiltere'deki Covid-19 vakalarının, 4 Ocak'ta 3’üncü ulusal karantinanın uygulamasından bu yana yüzde 78 azaldığı açıklandı. İngiltere'de Eylül ayından bu yana kaydedilen en düşük haftalık vaka sayısının 11 Şubat ile 17 Şubat arasında 84 bin 310 olduğu belirtildi. Aynı dönemde 2 milyon 580 bin 210 kişiye virüs testi yapıldığı belirtildi.

Covid-19 uyarı seviyesi düşürüldü

İngiltere'de "sürekli olarak azalan" vaka sayıları nedeniyle Covid-19 uyarı seviyesinin 5'ten 4'e düşürüldüğü belirtildi. Ortak Biyogüvenlik Merkezi'nin tavsiyesi ve hükümetin korona virüs pandemisiyle ilgili açıkladığı son rakamlar üzerine verilen karar için NHS Ulusal Tıp Direktörü Stephen Powis, hastanedeki hasta sayısının "sürekli olarak azaldığını" belirtti. Powis, ancak ölümler ve enfeksiyonların hala yüksek olduğu için "yanılsamalara maruz kalmamalıyız" uyarısında bulundu.

Son 24 saatte 323 kişi hayatını kaybetti

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 323 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 122 bin 70'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 9 bin 985 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 154 bin 562'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre toplamda 18,6 milyon insanın Covid-19'a karşı aşılandığı belirtildi.

Hükümet verilerine göre ise, 16 bin 800 kişi hastanede korona virüs tedavisi görüyor.

Dört aşamalı yol haritası belirlendi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk olarak İngiltere'nin güneydoğusunda keşfedilen daha bulaşıcı bir Covid-19 mutasyonunun yayılmasını engellemek için alınan önlemleri artırarak, 4 Ocak'tan itibaren yeniden ulusal karantina uygulanacağını duyurmuştu. Pazartesi günü İngiltere'nin Covid-19 kısıtlamalarından çıkışı için dört aşamalı bir yol haritası belirlediğini duyuran Johnson, İngiltere'nin "özgürlüğe giden tek yönlü bir yolda" olduğunu ifade etti.

Johnson'ın dört aşamalı yol haritasına göre tüm okulların 8 Martta yeniden açılacağı, perakende satış mağazalarının 12 Nisan'da açılacağı, 17 Mayıs'ta kalabalık grupların dışarıda buluşabileceği ve restoranların açılacağı belirtilirken tüm kısıtlamaların 21 Haziran'da sona ereceği bildirildi.