Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Tüm ülkeler aşı sertifikası olması konusunda hemfikir. Almanya’da bu konuda gelişmeler kaydediyor” dedi.
Almanya Başbakanı Merkel'den aşı açıklaması
25.02.2021 - 22:44 | Son Güncelleme: 25.02.2021 - 22:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Tüm ülkeler aşı sertifikası olması konusunda hemfikir. Almanya’da bu konuda gelişmeler kaydediyor” dedi.
Etiketler : Almanya Başbakanı Angela Merkel,
770438 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/770438.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER