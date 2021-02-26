UNICEF'ten yapılan açıklamaya göre, Örgüt ve AstraZeneca arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı programı COVAX adına Kovid-19 aşısı tedariki için anlaşmaya varıldı. İmzalanan anlaşma kapsamında UNICEF, AstaZeneca'dan 85 ülke için 170 milyon doz aşı tedarik edecek.
UNICEF, 170 milyon doz aşı için AstraZeneca ile anlaştı
26.02.2021 - 01:44 | Son Güncelleme: 26.02.2021 - 01:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 85 ülkeye 170 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlamak için AstraZeneca ile anlaşma imzaladı.
Etiketler : AstraZeneca,AstraZeneca aşısı,covid 19,
770457 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/770457.aspx
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