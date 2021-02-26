Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)
27 Şubat Cumartesi:
13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)
28 Şubat Pazar:
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
TFF 1. Lig
Yarın:
16.00 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)
28 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor (Aktepe)
16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)
1 Mart Pazartesi:
13.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor (Balıkesir Atatürk)
Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup
- 23. Hafta
28 Şubat Pazar:
13.00 Sancaktepe-Hacettepe (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.00 Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor (Mustafa Kemal Atatürk)
- 24. Hafta
28 Şubat Pazar:
13.00 Kocaelispor-Afjet Afyonspor (Kocaeli)
Misli.com 3. Lig
4. Grup
- 21. Hafta
28 Şubat Pazar:
13.00 Bergama Belediyespor-Modafen (Bergama 14 Eylül)