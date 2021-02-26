Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü nedeniyle Twitter hesabından paylaşım yaptı. Zelenskiy Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce olmak üzere 3 dilde yaptığı paylaşımda, "Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlu olsun. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ediyorum. Ziyaretimi büyük memnuniyetle anımsıyorum ve ilişkilerimizi derinleştirmek için YDSK 9. Toplantısını bekliyorum" ifadelerini kullandı.