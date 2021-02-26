Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Umman Körfezi'nde bir kargo gemisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi. Birleşik Krallıklar Deniz Ticaret Operasyonu'nun verdiği bilgiye göre mürettebat arasında can kaybı yaşanmadığı, geminin de güvende olduğu kaydedildi. Patlama nedeniyle geminin en yakın limana doğru hareket ettiği aktarıldı. Bahama bayraklı "MV Helios Ray" gemisinin Tel Aviv merkezli "Ray Shipping" firmasına ait olduğu ifade edildi. "Ray Shipping" firmasının kurucusu Abraham Ungar'ın, İsrail'in en zengin kişileri arasında yer aldığı belirtildi. Öte yandan Umman Körfezi'nde, 2019'da da tanker ve yük gemilerinin geçişi sırasında bir dizi patlama meydana gelmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, patlamaların arkasında İran'ın yer aldığını savunmuş, Tahran yönetimi ise bu iddiaları reddetmişti.