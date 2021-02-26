Güvenlik yetkilileri, Kandahar'ın Argandab ilçesindeki askeri üsse bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini, 4 güvenlik görevlisinin öldüğü, 6'sının da yaralandığını bildirdi. Saldırıyı üstlenenin olmadığı belirtildi.