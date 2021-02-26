Güvenlik yetkilileri, Kandahar'ın Argandab ilçesindeki askeri üsse bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini, 4 güvenlik görevlisinin öldüğü, 6'sının da yaralandığını bildirdi. Saldırıyı üstlenenin olmadığı belirtildi.
Afganistan'da bomba yüklü araçla askeri üsse saldırı: 4 ölü
26.02.2021 - 18:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 - 18:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bomba yüklü araçla askeri üsse düzenlenen saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Etiketler : afganistan,bombalı saldırı,bomba yüklü araç,
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