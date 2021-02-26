Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Doğu sınırında yer alan el Bukemal bölgesine yönelik ABD hava saldırılarında 7 farklı nokta vuruldu. El Hurra haber kanalı Şii militanlara ait noktaların 250 kilogramlık akıllı füzelerle vurulduğunu duyurdu. ABD öncülüğünde kurulan ortak operasyon birimi 25 Şubat gecesi yapılan operasyonun saat 23.00'te başladığını açıkladı. ABD kanadından yapılan açıklamada, "İran'ın milis saldırılarına göz yummayacağız" vurgusu yapıldı. Bölge daha önce bir çok kez İsrail hava operasyonlarına sahne olmuştu. ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri bölgede ilk kez böyle bir saldırı gerçekleştirdi.

