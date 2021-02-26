Suriye'nin Doğu sınırında yer alan el Bukemal bölgesine yönelik ABD hava saldırılarında 7 farklı nokta vuruldu. El Hurra haber kanalı Şii militanlara ait noktaların 250 kilogramlık akıllı füzelerle vurulduğunu duyurdu. ABD öncülüğünde kurulan ortak operasyon birimi 25 Şubat gecesi yapılan operasyonun saat 23.00'te başladığını açıkladı. ABD kanadından yapılan açıklamada, "İran'ın milis saldırılarına göz yummayacağız" vurgusu yapıldı. Bölge daha önce bir çok kez İsrail hava operasyonlarına sahne olmuştu. ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri bölgede ilk kez böyle bir saldırı gerçekleştirdi.
ABD, Suriye'deki 7 noktayı vurdu: 17 ölü, 40 yaralı
26.02.2021 - 19:33 | Son Güncelleme: 26.02.2021 - 19:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Savunma Bakanlığı'nın Irak'ta konuşlu ABD güçlerini hedef alan son füze saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildiğini duyurduğu Suriye'deki hava saldırısında 17 Şii milis öldü. Aynı hava baskınında 40'tan fazla İran destekli militanında yaralandığı rapor edildi.
Suriye'nin Doğu sınırında yer alan el Bukemal bölgesine yönelik ABD hava saldırılarında 7 farklı nokta vuruldu. El Hurra haber kanalı Şii militanlara ait noktaların 250 kilogramlık akıllı füzelerle vurulduğunu duyurdu. ABD öncülüğünde kurulan ortak operasyon birimi 25 Şubat gecesi yapılan operasyonun saat 23.00'te başladığını açıkladı. ABD kanadından yapılan açıklamada, "İran'ın milis saldırılarına göz yummayacağız" vurgusu yapıldı. Bölge daha önce bir çok kez İsrail hava operasyonlarına sahne olmuştu. ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri bölgede ilk kez böyle bir saldırı gerçekleştirdi.
Etiketler : abd,şii,ölü,suriye,saldırı,haberler,
770685 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/770685.aspx
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