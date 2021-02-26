Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keşan'da metruk bir binada, FETÖ şüphelisi G.Ö.’nün (35) yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı bilgisini alan Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi. Dün yapılan ortak çalışmada, G.Ö., saklandığı metruk evde yakalandı. FETÖ şüphelisi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği'nde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.