Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Somalili yetkililere 10 vantilatörün teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, "Somali yetkililerine teslim edilen makineler yoğun bakım ünitelerinde kullanılacak ve Kovid-19 ile mücadeleye katkı sağlayacak." ifadelerine yer verildi. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Dr. Abdirizak Yusuf Ahmed ise Türkiye'nin salgınla mücadelede Somali'ye verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Somali, Mogadişu'deki hastanelerde oksijen tüplerinin bittiği açıklamıştı. Ülkede şimdiye kadar 6 bin 687 Covid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 223 kişi hayatını kaybetti.