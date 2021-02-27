Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin 2018 yılında işlenen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili hazırladığı rapor yayınlanmıştı. Raporda Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın öldürülmesini onayladığı açıklanmıştı. Kaşıkçı suikastına ilişkin raporun yayınlanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, başta Kaşıkçı cinayeti olmak üzere Suudi yönetimine muhalif kişileri tehdit ettikleri belirlenen 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bültende, “ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris yönetimi, korkunç cinayetle ilgili gizliliği kaldırılmış raporu bugün Kongre’ye sundu” ifadeleri yer aldı. Bültende ayrıca, Başkan Biden’ın direktifleri doğrultusunda ABD hükümetinin, sınırlarının ötesine uzanarak gazetecileri tehdit eden ve hedef alan ülkelere ek yaptırımlar getireceği belirtildi.

“Kaşıkçı Yasağı” devrede

Blinken, "Kaşıkçı Yasağı" olarak adlandırılan bir programla yabancı ülkeler adına ülkelerinin dışında muhalifleri tehdit edenlere ABD vizesi verilmesini kısıtlayacaklarını söyleyerek, “ABD Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülkeler adına topraklarının dışında, gazetecileri veya diğer çalışanları engellemeye yönelik baskı, takip ve tehdit kullanan kişilere vize sınırlamaları uygulanmasını sağlayacak” dedi.

76 Suudi Arabistanlıya vize yasağı

Kaşıkçı Yasağı kapsamında, Kaşıkçı’nın ölümü dahil yurt dışında muhalifleri ve gazetecileri tehdit ettiğine inanılan 76 Suudi Arabistan vatandaşına vize kısıtlaması getirildi. ABD’nin kendi güvenliği için yabancı ülke adına operasyon yapan kimsenin ülke sınırlarına girmesine izin verilmeyeceği ifade edildi. Blinken açıklamasında, ABD’nin şahısları kendi topraklarında veya toprakları dışında hedef alan ve insan haklarını engelleyen ülkelerin inceleneceğini belirterek, “Dışişleri Bakanlığı’na bu tarz sınır ötesi aktivitelerde bulunan tüm ülkelerin yıllık olarak hazırlanan İnsan Hakları Konusunda Ülke Raporu’nda yer alması talimatını verdim” dedi.

Blinken basın bildirisinin sonunda, ABD’nin Suudi Arabistan ile olan ilişkisine hala önem verdiğini belirtirken, bu ilişkinin Başkan Biden’ın da belirttiği gibi ABD değerlerini yansıtması gerektiğini söyledi.