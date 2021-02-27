Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zambiya’da yaşayan emekli hemşire Elizabeth Bwalya Mwewa, ölüm döşeğindeyken bir itirafta bulundu. Yerel gazete Zambian Observer’a açıklamasında 13 yıl hemşirelik yaptığı söyleyen Mwewa, kariyeri boyunca binlerce yeni doğmuş bebeğin hastanede yerlerini değiştirdiğini söyledi. Mwewa, başkent Lusaka’daki Üniversite Eğitim Hastanesi’nde (UTH) 1983-1995 arasında çalıştığını belirtti.



"TEN RENGİNİZ KOYUYSA, DEĞİŞTİRDİĞİM BEBEKLERDEN BİRİ OLABİLİRSİNİZ"

Mwewa’nın sözleri kısa süre içinde internette viral oldu.

“Çocuklarınıza iyice bakın” diyen emekli hemşire, şöyle devam etti:

"Örneğin, herkesin ten rengi açık ama sizinki koyuysa, değiştirdiğim bebeklerden biri olabilirsiniz. Üzgünüm. Birçok kadının biyolojik annesi olmadıkları çocukları emzirmesine neden oldum. Bunun için cehenneme gitmek istemiyorum."

"ZEVKİNE BEBEKLERİ DEĞİŞTİRME HUYU EDİNDİM"

“1983-1995 arasında çalıştığım dönemde UTH’de doğduysanız, anne ve babanız sizin biyolojik ebeveynleriniz olmayabilir” diye konuşan hemşire, “Zevkine bebekleri değiştirme huyu edindim” ifadelerini kullandı.

HEMŞİRELİK KONYESİ, İNKAR ETTİ

Öte yandan söylenenlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı da düşünülüyor.

Zambiya Genel Hemşirelik Konseyi’nin (GNC) açıklamasında “bu adla hastanede çalışan hiçbir hemşire ebe bulunmadığı” belirtildi.

Açıklamaların asılsız olduğu ifade edilse bile GNC olaya ilişkin soruşturmayı sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

HER GÜN BİR BEBEK DEĞİŞTİRMİŞ OLMALI

Eğer Mwewa gerçeği söylüyorsa, belirttiği rakamlar göz önünde bulundurulduğunda kariyeri boyunca her gün bir bebeğin yerini değiştirmiş olması gerekli.