Suriye'nin Hama kentinin doğusunda yer alan Salamiyah bölgesinde, çiftçileri taşıyan aracın geçişi sırasında mayın patladı. Yerel kaynaklar, patlama sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Patlamanın etkisiyle araç alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.