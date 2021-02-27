Suriye'nin Hama kentinin doğusunda yer alan Salamiyah bölgesinde, çiftçileri taşıyan aracın geçişi sırasında mayın patladı. Yerel kaynaklar, patlama sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Patlamanın etkisiyle araç alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Suriye'de mayın patladı: 5 ölü
27.02.2021 - 21:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de çiftçileri taşıyan aracın geçişi sırasında mayın patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
Etiketler : Suriye,
770953 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/770953.aspx
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