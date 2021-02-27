Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 996 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 736 bin 16’ya ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 186 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısının da 86 bin 332’ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 841’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 467 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.
Fransa’da son 24 saatte 23 bin 996 yeni vaka
27.02.2021 - 23:35 | Son Güncelleme: 27.02.2021 - 23:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 996 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 736 bin 16’ya ulaştı.
Etiketler : Fransa,
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