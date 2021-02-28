Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere hükümetinin sağlık baş danışmanı Profesör Chris Whitty ve diğer bir kısım bilim adamları insanoğlunun seneye de salgınla mücadele etmek zorunda kalacağını ifade ediyor. Bunlara göre, yine de aşılar koronavirüs salgınında yükün büyük bölümünü azaltacak ve mevsimsel gripte olduğu hastanelik olanlar ve ölenlerin sayısında önemli ölçüde azalma olacak. Diğer bir kısım bilim adamları da Sıfır Covid (koronavirüs vakalarının hemen hemen tamamen ortadan kaldırılması) stratejisini savunuyor. Çin, Tayvan, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda bunu başarmış durumda. Bu ülkelerde insanlar, çoğu zaman maske de takmadan özgürce sosyalleşiyor, tiyatrolara, müzik konserlerine gidiyor, kalabalık festivallere katılıyor. İskoçya’da hükümetin baş sağlık danışmanı Profesör Devi Sridhar da Sıfır Covid’in mümkün olduğunu ve ciddi şekilde düşünülmesi gerektiğini savunuyor. Covid’in gripten ziyade kızamık gibi sonuçlanacağını ve gelişmiş ülkelerden büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olacağını dile getiren Sridhar, sürekli korku havası estiren bilim adamlarını da “büyük egoları olan, ne kadar zeki olduklarını göstermek için başkalarının hissiyatıyla oynayan kişiler” olarak nitelendirdi ve bunların önemsenmemesi gerektiğini ifade etti.