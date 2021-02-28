Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayland’da Çin merkezli Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısı, 18-59 yaş arasındaki kişilere yapılmaya başlandı. Bulaşıcı Hastalık Enstitüsü’nde aşılama uygulamasına katılan Tayland Başbakanı Prayuth Chan-o-cha, 66 yaşında olduğu için aşılanmadı. Chan-o-cha yaptığı açıklamada, “Aşılamalar, Tayland’ın korona virüs salgınına karşı güveni yeniden inşa etmesini sağlayacak” dedi.

Tayland Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul da, "Aşının halkın Covid-19'un yayılmasına karşı güvende olmasını ve Tayland'ın en kısa sürede normal hayata dönmesini sağlayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Tayland Sağlık Bakanlığı tarafından CoronaVac aşısı Tayland’ın 13 yüksek riskli eyaletine dağıtılırken, ön saflardaki sağlık çalışanları ve gönüllülere bugünden itibaren aşı uygulanacak.

Tayland, 4 gün önce Çinli ilaç firması Sinovac tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının 200 bin dozluk ilk kısmını teslim almıştı. Tayland Başbakan Prayut Chan-o-cha ve üst düzey yetkililerin katılımı ile gerçekleştirilen teslimat kapsamında alınan aşıların Sinovac firmasından sipariş edilen toplam 2 milyon dozun ilk parçası olduğu bildirilmişti.

Taylan’da toplam korona virüs vaka sayısı 25 bin 951’ya yükselirken, korona virüsten kaynaklanan can kaybı 83 oldu.