Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 952 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 755 bin 968’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 122 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 86 bin 454’e yükseldi. Ülke genelinde bin 871’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 613 kişi hastanelerde tedavi görüyor.