Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 952 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 755 bin 968’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 122 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 86 bin 454’e yükseldi. Ülke genelinde bin 871’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 613 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Fransa’da son 24 saatte 19 bin 952 yeni vaka
28.02.2021 - 22:55 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 22:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 952 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 755 bin 968’e ulaştı.
Etiketler : korona,fransa,covid 19,
771211 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/771211.aspx
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