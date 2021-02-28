Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Başkent Şam'ın güneyinde şiddetli patlamalar yaşanırken Suriye resmi ajansı SANA, 'Hava Savunma Sistemlerinin İsrail saldırısına karşılık verdiğini' duyurdu.

Putin yönetimi İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarına son vermesi gerektiğini belirten açıklamalarda bulundu.

Rus hava savunma sistemlerinin saldırıların devam etmesi durumunda müdahil olacağını belirtti.

Tüm bu açıklamalara rağmen İsrail'in saldırılarına devam etmesi Moskova'ya meydan okuma olarak yorumlandı.

Suriye haber ajansları İsrail hava unsurlarının özellikle Kuneytra bölgesinde yoğunlaştığını ve 23.30 sularında başlayan saldırıda çok sayıda hedefin vurulduğunu yazdı.