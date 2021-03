Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

The Straits Times'daki habere göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Than Than Swe tarafından imzalanan kararda, 1 Mart itibarıyla kişilerin banka hesaplarından 2 milyon kyatdan (1,416 ABD doları) fazlasını çekmesine izin verilmeyeceği ve işletmelerin de haftada en çok 20 milyon kyat (14,164 dolar) çekmesine izin verileceği kaydedildi.

Kararda nakit çekmeye sınırlama getirmesiyle, devlet kurumları ve halk arasında nakit kullanımını azaltarak "dijital ekonomiye geçişi kolaylaştırmanın" amaçlandığı belirtildi.

Kararda, "Bankaların ve banka dışı finans kuruluşlarının nakit yönetimini iyileştirmek için bankaların e-ödemelere ve elektronik transferlere öncelik vermesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'de Myanmar'daki askeri darbe karşıtı gösteri düzenledi

ABD'nin Minnesota eyaletinin başkenti St. Paul'da toplanan çok sayıda kişi, Myanmar'daki askeri darbe karşıtı protesto düzenledi.

Çoğu Myanmarlı olan göstericilerden bazıları, ülkelerine destek için toplandıklarını ifade etti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

13 Şubat'ta, sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyici yorumlar yaptığı gerekçesiyle, aralarında demokrasi yanlısı ünlü aktivistler ve bir şarkıcının olduğu 7 kişi için gözaltı kararı alınmıştı.

Birleşmiş Milletler dün Myanmar'da güvenlik güçlerinin, askeri darbe karşıtı protestolara müdahalesinde en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.