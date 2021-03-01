Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

İngiltere’nin Exeter şehrinde Exeter Üniversitesi kampusunun yakınlarında cuma sabahı dev bir bomba bulundu. 1 tonluk 'Hermann' bombası, bölge halkında büyük paniğe yol açtı, 2 bin 600 hane ile 1.400 üniversite öğrencisi zorunlu olarak tahliye edildi. 2. Dünya Savaşı’nda Naziler tarafından atıldığı sanılan bomba, cumartesi günü kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlama öylesine şiddetliydi ki sesi, kilometrelerce öteden bile duyuldu. Patlama sebebiyle bölgedeki evlerde hasar oluştu. Yetkililer, bölge sakinlerinin ancak gerekli güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra evlerine girmelerini istedi.