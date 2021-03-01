Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Michel resmi temaslarda bulunduğu Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından kabul edildi.

Michel ile Zurabişvili, Orbelianebi Sarayı'nda bir araya geldi. Toplantıda, Gürcistan ile AB arasındaki ilişkiler, Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu süreci ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Yaklaşık bir saat süren basına kapalı ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Michel, Zurabişvili ile baş başa görüşmesinde Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunlarını değerlendirdiklerini belirterek "AB'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne somut destek verdiğini ve yardım ettiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum." dedi.

Tiflis temasları çerçevesinde Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattına yakın, Gürcistan hükümetinin kontrol ettiği bölgelerde de incelemelerde bulunacağını belirten Michel, "AB, Gürcistan'ın yanında olmak ve egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak istiyor." ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde hükümet ile muhalefet arasında yaşanan siyasi gerginliği kriz olarak nitelendiren Michel, tarafları daha çok diyalog kurmaya ve ortak çözüm üretmeye çağırdı.

Öte yandan Gürcistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine de değinen Michel, Gürcistan'ın kısa bir süre içinde Kovid-19 aşılarını alabilmesi için AB olarak yardım edeceklerini kaydetti.

"AB'ye, Gürcistan'da daha çok istikrar, daha çok demokrasi ve ekonomik kalkınma lazım"

Basın toplantısında konuşan Zurabişvili de ülkesini ziyaret ettiği için Michel'e teşekkür etti.

Michel'in Tiflis ziyaretinin, AB'nin Gürcistan'a verdiği desteğin sürdürülmesi anlamına geldiğini kaydeden Zurabişvili, "Gürcistan'ın kendi Avrupa ve demokratik yolunda engellenmeden yürümeye devam etmesi AB için hiç olmadığı kadar önemli." dedi.

Gürcistan'ın bölgede bir istikrar ve demokrasi adası olduğunu savunan Zurabişvili, "AB'ye, Gürcistan'da daha çok istikrar, daha çok demokrasi ve ekonomik kalkınma lazım." şeklinde konuştu.

Gürcü toplumunun, ülkenin AB üyesi olmasını istediğini hatırlatan Zurabişvili, Gürcistan'ın bunu başarabilmesi için iç siyasette de hükümet ve muhalefetin daha çok diyaloğa ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Michel bugün Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze ile ayrı ayrı görüşecek.

Ayrıca Tiflis'te AB'nin Gürcistan'daki yeni temsilcilik ofisinin açılışına katılacak olan Michel, Ukrayna'ya gitmek üzere yarın Tiflis'ten ayrılacak.