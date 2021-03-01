Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs dünyanın pek çok yerinde insanları sevdiklerinden ayırdı, hayatlarını mahvetti. Ama koronanın birleştirdiği hayatlar da var. Aynen İngiltere’de sağlık görevlisi Ollie Foster (43) ve hekim Helen Birch'te (33) olduğu gibi. Her şey ortopedi uzmanı Helen’in tayininin Kraliyet Shrewsbury Hastanesi’ne çıkmasıyla başladı. Daha önceden hastanenin yoğun bakım servisinde çalışan Ollie ile serviste çalışmaya başlayan Helen arasında aşk başlamasına, maskeden dolayı yüzleri kapalı olmasına rağmen sadece gözler ve bakışlar yetti. Zamanla ilişkileri derinleşen çift, evlilik için karantina yasaklarının sona ermesini bekliyor. İkisi de ilişki arayışı içinde olmadıklarını, bunun kendileri için sürpriz olduğunu ifade ettiler. Ollie, “Yoğun bakımda stres içinde çalışıyordum. Helen’in gelmesiyle hayatıma renk geldi” derken Helen de kocaman yüreğe sahip olduğunu söylediği Ollie ile karşılaşmasının kendisi için şans olduğunu ifade etti.