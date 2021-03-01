Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Independent Türkçe'nin haberine göre Beyaz Saray'a girmek isteyen basın görevlilerine Kovid-19 testini zorunlu kılan Biden yönetimi, bunu ücretli hale getirmeyi planlıyor. Basın mensuplarıysa bu kararı eleştiriyor.

ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post'a göre Beyaz Saray Basın Ofisi, 1 Mart'tan itibaren habercilerin test için her gün 170 dolar (yaklaşık bin 250 TL) ödemesi gerektiğini bildirdi.

Habere göre, ABD yönetimi, test masraflarını şimdiye kadar üstleniyordu. Ancak testlerin ücretinin bütçeyi zorladığını belirten yetkililer, yükü haber kuruluşlarına kaydırmak istiyor.

ABD yönetiminin kararı, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Başkanı Zeke Miller’ın gönderdiği bir e-posta da duyuruldu. “Beyaz Saray, bütçe kısıtlamaları sebebiyle yönetimin gazetecilerden talep ettiği günlük Kovid-19 testini sağlama olanaklarını azalttığı konusunda bizi bilgilendirdi” diyen Miller “Prosedürlerin tekrar değişmesi konusundaki hayal kırıklığınıza katılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu hamle, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'ni alarma geçirdi. Zira dernek, başta küçük kuruluşlar olmak üzere test ücretinin habercilere yükleyeceği mali yüke itiraz ediyor.

Plan resmi olarak duyurulmadığı için adının açıklanmasını istemeyen bir muhabir şöyle konuştu:

"Bu plan Beyaz Saray habercileri için bir gelir testi anlamına geliyor. Başka hiçbir federal kurum gazetecilerden test ücreti almıyor."

Washington Post, söz konusu ücretle büyük haber kuruluşlarının da başının ağrıyabileceğine de işaret etti. Örneğin televizyon kanallarının Beyaz Saray ekipleri genellikle 8 kişiden oluşuyor. Bu ekibin bir günlük Beyaz Saray ziyareti bin 360 dolara (yaklaşık 10 bin TL) mal olabilir.

Beyaz Saray'ın haber kuruluşlarından istediği ilk ücret bu değil. Zira yönetim, başkanlık uçağı Air Force One'la seyahat eden muhabirler için kuruluşlarına fatura gönderiyor. Başkanlık gezilerinde yenen yemek için de ödeme yapılıyor.