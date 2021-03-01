Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Avustralya’nın Sidney şehrindeki evinde temizlik yapan anne, çocuğunun odasında bir yılan gördü. Oyuncak yılan zannettiği şeyi alıp bir kenara koymak isteyen anne, bir metre uzunluğundaki yılanın kıpırdadığını görerek dehşete kapıldı. Kadının videoya çekmesi sırasında da yılan saldırgan tavırlar sergiledi. Çekim sırasında küçük çocuğunun, “Ne kadar şirin” dediği duyuldu. Anne, sonunda yılanı yakalayıp koruyucu kap içinde dışarıda ağaca bıraktı. Sürüngenler konusunda uzman olan Darren Darch, yılanın evde kendisini tehlikede hissettiği için saldırı pozisyonuna geçtiğini söyledi. Altın Taçlı yılanlar az zehirlidir ve insanları nadiren ısırırlar.