Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Carmen Tarleton (53) isimli kadın, ayrıldığı kocası Herbert Rodgers tarafından 2007’de beyzbol sopasıyla feci şekilde dövülmüştü. Rodgers, bununla da yetinmemiş, kadını kimyasal madde dökerek yakmıştı. Saldırı sonrasında yüzünde büyük tahribat oluşan Tarleton’a 2013’te yüz nakli ameliyatı yapıldı. 7 sene sonra kadında doku uyuşmazlığı başladı ve vücut nakledilen organları reddetti. Tarleton’a bu kez geçen sene temmuz ayında Boston'da Brigham and Women's Hospital’da ikinci kere yüz nakli yapıldı. Bu, ikinci kere yüz nakli yapılan ABD’de ilk, dünyada ikinci vaka. Eski bir hemşire olan Tarleton, iyileşme göstererek 7 ay sonra bir televizyon programına katıldı ve yeni yüzünü ilk kez gösterdi. Tarleton'un ikinci bağışçısı, temmuz ayında aşırı doz ağrı kesici alarak ölen 36 yaşındaki anne Casey Harrington Labrie oldu. Programda nakli kabul eden aileyle bir araya gelen Tarleton, “Bu benim yüzüm. Bu yüzle doğmadım ama bana verildi, artık benim oldu. Ama her aynaya bakışımda Casey’i göreceğim” diyerek aileye teşekkür etti.