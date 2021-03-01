Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 104 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 122 bin 953'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 5 bin 455 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 182 bin 9'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 20,2 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı belirtildi.

Mutasyonlu virüs tespit edilen kişi aranıyor

Brezilya'nın Manaus kentinde tespit edilen ve mevcut aşıların daha az etkili olduğu P.1 korona virüs mutasyonunun İngiltere'de 6 kişide tespit edilmesinden sonra virüs tespit edilen 1 kişinin kimliğine ulaşılamadı. İngiltere hükümeti, evde bir test kiti kullanan ancak kayıt formunu düzgün bir şekilde doldurmadığı için kimliği belirlenemeyen mutasyon virüs taşıyıcısını tespit etmeye çalışıyor.

Aşı Bakanı Nadhim Zahawi katıldığı bir radyo programında, "12 veya 13 Şubat'ta test yaptırıp sonuçlarını almayan kişiler lütfen iletişime geçsin" çağrısında bulundu.

İngiltere'de toplamda 6 kişide tespit edilen mutasyon virüsü bulunan 2 kişinin İngiltere'nin güney Gloucestershire bölgesinde, 3 kişinin ise İskoçya'da olduğu bilinirken, kimliği belirlenemeyen 1 kişi aranıyor.