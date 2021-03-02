Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore’de Korea Aerospace Industries (KAI) tarafından geliştirilen ilk yerli savaş uçağı KF-X’in son prototipi Güney Gyeongsang eyaletinin Sacheon kentinde Nisan ayındaki resmi lansman öncesi tanıtıldı. Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA) tarafından yürütülen savaş uçağı projesi KF-X’in Başkanı Jung Kwang-sun, yerli olarak üretilen ilk savaş uçağının ülke ve havacılık endüstrisi için bir dönüm noktası olacağını söyledi.

McDonnell Douglas F-4 Phantom II ve Northrop F-5 savaş uçaklarının yerini alması planlanan yüzde 92'si tamamlanmış KF-X prototipi, KAI'nin ana fabrikasında medyaya gösterildi.

KAI, gelecek yılın ilk yarısına kadar ikisi çift koltuklu toplam 6 savaş uçağı prototipi daha üretmeyi planlıyor.

Prototipler için test uçuşları önümüzdeki yıl başlayacak ve geliştirme aşaması 2026'da tamamlanacak. İlk yerli savaş uçağını üretmeyi amaçlayan KF-X projesi, yaklaşık 7,3 milyar dolar maliyeti ile ülke tarihinin en pahalı askeri projesi olarak adlandırıldı.

Proje kapsamında, 2028 yılına kadar Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne 40 savaş uçağı, 2032 yılına kadar ise toplam 120 savaş uçağı teslim edilecek.