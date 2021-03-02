Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son derece basit ve dağınık kıyafetler içindeki oyuncu, güneş gözlüğü taksa da üzgün ve endişeli tavırlarıyla dikkat çekti. Görenler, “Nerede o ödül törenindeki coşkulu Emma Corrin?” demekten kendilerini alamadılar. Emma Corrin, dizide 1997’de Paris’te trafik kazasında ölen Galler Prensesi Diana’yı canlandırıyor.