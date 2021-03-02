Son derece basit ve dağınık kıyafetler içindeki oyuncu, güneş gözlüğü taksa da üzgün ve endişeli tavırlarıyla dikkat çekti. Görenler, “Nerede o ödül törenindeki coşkulu Emma Corrin?” demekten kendilerini alamadılar. Emma Corrin, dizide 1997’de Paris’te trafik kazasında ölen Galler Prensesi Diana’yı canlandırıyor.
Önceki gün en iyi kadın oyuncu seçildi, bugün tanınmaz halde
02.03.2021 - 14:28 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 14:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pazar akşamı yapılan 78. Altın Küre Ödülleri töreninde en iyi dizi olarak “The Crown” seçilmiş, Emma Corrin (25) de dizideki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülü kazanmıştı. Emma, dün Kuzey Londra’da alışveriş yaparken tanınmaz haldeydi.
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