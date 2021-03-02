Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte bin 176 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 192 bin 270'e ulaştı. Son 24 saatte 30 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı da 6 bin 534’e yükseldi. Ülkede en yüksek vaka sayısının kaydedildiği bölge Attika olurken, bölgede son 24 saatte 553 yeni vaka tespit edildi.

Ulusal Halk Sağlığı Kurumu, solunum cihazına bağlı hasta sayısındaki artışın devam ettiğini belirterek, söz konusu artışın Yunanistan’daki sağlık sistemi üzerinde daha fazla baskıya yol açtığını açıkladı.

Öte yandan doktorlar da Attika bölgesinde bulunan hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğunu ve hastanelere daha fazla hasta kabul edilmesinin ülkede sağlık sisteminin çökmesine neden olabileceğini söyledi.

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Sekreteri Marios Themistokleous, şu ana kadar 900 binden fazla kişiye aşının ilk dozunun yapıldığını belirterek, hafta sonuna kadar aşılanan kişi sayısının 1 milyona ulaşmasını hedeflediklerini bildirdi.

Salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler ve aşılama seferberliğinin devam etmesine rağmen vaka sayılarındaki artışın durdurulamaması nedeniyle hükümet, Covid-19 ile mücadeleye yönelik etkin bir planı olmadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi haline geldi.