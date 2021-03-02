Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Hama ili sınırlarında yer alan el Rahcan kasabası Vadi el Dibeh bölgesinde yaşanan olay 1 Mart Salı günü gerçekleşti. Bölge köylülerine ait sürüyü tarayan Şii milis ve Esed askerlerinin bazı hayvanları da çalıp yanlarında götürdüğü öğrenildi. Korkunç katliamda bir çoban ölürken 3 çoban da yaralandı.

Esed'e bağlı bazı yerel kaynaklar olayı doğruladı ve sergilenen vahşete ilişkin araştırma başlatıldığını yazdı.

Gazetemizin ulaştığı yerel kaynaklar saldırının yaşandığı hatta Şii el Nuceba örgütü üyeleri ve Esed birliklerinin bulunduğunu aktardı. Saldırı bölgesinin çöle yakın konumda bulunduğu ve tarıma elverişli arazinin kıtlığı nedeniyle hayvan besiciliğinin tek geçim kaynağı olduğu belirtiliyor. Bu katliamın zor olan şartları daha da ağırlaştıracağı ve insanların mağduriyetini artıracağı aktarıldı.