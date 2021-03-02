ABD, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin Navichock tipi sinir gazı ile öldürülmeye çalışıldığı sonucuna varılmasıyla üst düzey 7 Rus yetkiliye yaptırım kararı alındığını duyurdu.
ABD'den 7 Rus yetkiliye 'Navalny' yaptırımı
02.03.2021 - 17:28 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin Navichock tipi sinir gazı ile öldürülmeye çalışıldığı sonucuna varılmasıyla üst düzey 7 Rus yetkiliye yaptırım kararı alındığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD,
771627 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/771627.aspx
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