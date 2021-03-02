Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 bin 857 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 783 bin 528’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 301 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 87 bin 246’ya yükseldi. Ülke genelinde bin 965’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 401 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

