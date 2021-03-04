Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen

Bakir'in genç kadını bir süredir taciz ettiğini öğrenildi. Bölge sakinlerinden Ebu Suphi yaşanan olayı gazetemize şöyle anlattı:

"Ebu Haled el Hasan kod adını kullanan Şii milis grubunun komutanı 2 gün önce evli olan genç kadının evini bastı. Güvenlik gerekçesiyle diyerek yaptığı aramanın ardından genç kadını da alarak gitti. Aile hemen grubun karargahına ve rejim karakoluna başvurup kadının nerede olduğunu öğrenmeye çalıştı. Ancak tüm merciler bilgimiz yok cevabını verdi. Tüm aramalara rağmen hiç bir iz bulamadılar. Evli ve 3 çocuklu kadın 2 gün boyunca kayıp durumdaydı.

Bıçakla öldürdü

Kendisinden 2 gün haber alınamayan kadın, 2 Mart Salı günü kendisine zorla tecavüz etmeye çalışan grup komutanı Hacı Baker'i bıçaklayarak öldürdü. Kadının evi kuşatıldı ve aile fertleri akrabaları tutuklandı. Olaya terör süsü vermeye çalıştılar. Ancak daha sonra gerçek anlaşıldı. Şii milis komutanının alıkoyduğu kadını boş bir evde tuttuğu ve tecavüz etmeye çalışırken aldığı 2 bıçak darbesiyle öldüğü açıklandı. Aile ve mahalle sakinleri bu durum üzerine milislerin merkezine gidip tepki gösterdi. Bir süre arbede yaşandı ve İran destekli milisler gruba ateş ederek olayı bastırmaya çalıştı."