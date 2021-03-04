Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 18 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 2 bin 300 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1721'inin Batı Şeria'da, 423'ünün Doğu Kudüs'te, 156'sının ise Gazze Şeridi'nde görüldüğü dile getirildi.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de virüs nedeniyle 2 bin 314 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 216 bin 802'ye ulaştı.

Hastalardan 135'inin durumunun ağır olduğu, 194 bin 124 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Geçen ay günlük vakaların 1000'in altında düştüğü Filistin'de özellikle Batı Şeria'da Kovid-19 salgınındaki endişe verici artış göze çarpıyor.

Batı Şeria'daki artış sebebiyle son üç günde Filistin genelinde günlük Kovid-19 vakaları 2 bin üzerinde çıkıyor.

- Vatandaşlarını aşılayan İsrail, Filistinlileri görmezden geliyor

Uzmanlar, İngiltere varyantı mutasyonlu virüsün hızla yayılması ve yaşanan aşı sıkıntısı nedeniyle Filistin'deki vaka sayılarının arttığını belirtiyor.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen işgali altındaki Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere yeterli miktarda aşı vermeme konusunda direniyor.

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine sadece 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış ve bu karar doğrultusunda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.

Filistin yönetiminin Rusya'dan temin ettiği 10 bin doz SputnikV aşısı, 4 Şubat'ta Batı Şeria'ya ulaştırılmıştı.

Tel Aviv yönetimi, 21 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin gönderdiği 20 bin dozluk SputnikV aşısının Gazze'ye girişine müsaade etmişti.