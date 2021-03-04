Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona'nın Sevilla'yı 3-0 mağlup ederek Kral Kupası'nda finale kaldığı dün akşamki maçın son 10 dakikasında sakatlanan ancak oyuncu değiştirme hakkı dolduğu için sahada kalan Pique, sağlık kontrolünden geçti.

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sağ diz yan bağlarından sakatlanan Pique'nin iyileşme süresiyle ilgili bir tahminde bulunulmadı.

İspanyol basını ise Pique'nin mart ayı boyunca sahalardan uzak kalabileceğini yazdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint Germain ile eşleşen ve ilk maçı deplasmanda 4-1 kaybeden Barcelona, 10 Mart'ta sahasında rövanşı oynayacak.

Diğer yandan Sevilla maçında sol bacak arka adalesinden sakatlanarak ikinci yarıda oyundan alınan Ousmane Dembele'nin ise ciddi bir sakatlığı olmadığı bildirildi.