Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 295 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 87 bin 861'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 279 artışla 3 milyon 835 bin 595'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 633'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 891 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1401 artışla 262 bin 690'a ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 3 milyon 245 bin 517'ye çıktı.

Öte yandan Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vaka sayısının hızlı artmadığını ancak durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Kovid-19 vaka sayısının son 7 günde yüzde 1,4 arttığını ifade eden Castex, İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün vakaların yüzde 60'ını oluşturduğunu belirtti.

Castex, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle Pas-de-Calais bölgesinde de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurdu.

Halka hafta sonları mümkün olduğunca buldukları bölgeden ayrılmamalarını tavsiye eden Castex, virüs bulaşan yaşlı insanların sayısının azaldığını, bunun aşılama çalışmalarının meyvesini verdiği anlamına geldiğini söyledi.

Castex, mayıs ortasına kadar en az 20 milyon kişinin aşılanmasını hedeflediklerini belirtti.

Eczacıların bu ayın ortasından itibaren riskli grupta yer alan 50 yaş üstü kişilere aşı vurabileceğini aktaran Castex, salgın açısından riskli 23 bölgede aşı çalışmalarının bu hafta sonundan itibaren hızlandırılacağını kaydetti.