Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Almanya’da Max-Planck Institute kurumundaki gök bilimciler, farklı metotlar kullanarak dünyadan 26 ışık yılı uzakta bir gezegen keşfettiler. Gliese 486b’nin, küçük bir yıldızın yörüngesinde dönen tek gezegen olduğu açıklandı. Gezegen, dünyadan 1,3 kat daha büyük yarıçapa sahip ve 2,8 kat daha ağır. Gök bilimciler, gezegenin dünyaya benzer bir demir-silikat bileşime sahip olduğunu, ancak 428 santigrat derece yüzey sıcaklığı ile çok daha sıcak olduğunu ifade ettiler. Gezegenin lavlardan ibaret olmadığını belirten bilim adamları, Gliese 486b’de atmosfer bulunabileceğini dile getirdiler. Atmosferde hayat olup olmadığı ya da varsa ne türde bir hayat olduğu belli değil.