Yeni bir hırsızlık olayına maruz kalmak istemeyen Daniel, “Baktım, araç A556’dan aşağıya doğru ilerliyordu. Hemen eve koşup arabama atladım ve peşlerine düştüm” diye konuştu. 80 kilometrelik takip sonrası iş makinesinin içinde bulunduğu kamyonu Bolton’da 17. Kavşak’ta yakalayan Daniel, polise haber verdi. Hemen polis arabaları geldi ve trafiği durdurarak kamyonda inceleme yapıp çalıntı iş makinesini buldu. Daniel, “İş makinesi hırsızlığı çok arttı. Sadece geçen sene 5 aracımızı çaldılar. Neyse ki bu sefer polisin de yardımıyla aracımıza kavuştuk” dedi.
Arabasıyla 80 km takip etti ve çalınan iş makinesini kurtardı
05.03.2021 - 14:59 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin Altrincham bölgesinde inşaat şirketi sahibi Sam Daniel, son zamanlarda şirket arabalarına dadanan hırsızlardan dolayı kıymetli iş makinelerine takip cihazları yerleştirdi. Bir süre sonra Daniel’in cep telefonuna kazı makinelerinden birinin, bulunduğu yerden hareket ettiğine dair uyarı mesajı geldi.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : İngiltere,
772339 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/772339.aspx
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