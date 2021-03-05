Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kızılayın Erbil'deki fırını Ekim 2020'den bu yana kentteki mültecilere haftanın 6 günü ekmek dağıtımına devam ediyor.

Günlük 2 bin 500 adet ekmek çıkarılan ve 10 bin kapasitesi olan fırında çalışan ustalar, sabah saat 04.00'te üretime başlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin bir parçası olarak maske ve eldiven kullanarak üretilen ekmekler, poşetlenerek kentteki Baherka Mülteci Kampı'na götürülüyor.

Kızılay ekipleri, kamp sakinlerinin kahvaltı saatine ulaştırılan ekmekleri ikram etmek için tek tek kapıları dolaşıyor.

Kamp sakinleri Kızılayın yardımlarından memnun

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Yunus Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp sakinlerinin ekmek dağıtımından memnun olduklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Ekmek üretimini artırmayı ve bölgedeki diğer kamplara da yardım ulaştırmayı amaçladıklarını söyleyen Yazıcı, Kızılaya yapılan bağışların önemine dikkati çekti.

Yazıcı, ekmek dağıtımının yanı sıra Baherka Kampı'na gıda kolisi ve battaniye gibi yardımlarının da olduğunu kaydederek, Irak ve bölge genelinde birçok yerde yardım faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirdi.