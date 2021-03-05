Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Dünyada yılda 1,9 milyon ton bal tüketiliyor. Ama bu balların tamamının bal arılarından geldiğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Bal üreticileri ve bilim adamları, dünyada arılar tarafından yapılabilecek olanın çok üzerinde bal satıldığını ifade ediyor. Bunların çoğunun, ucuz şeker şurubundan yapılmış karışımlar olduğu açıklandı.

Dünyada 50 milyar liralık bal pazarının büyük bölümünü bu tür sahte ürünler oluştururken, şüpheler de Çin üzerinde yoğunlaşıyor. Avrupa ve Güney Amerika’daki bal üreticileri, sahte balların büyük bölümünün, dünyanın en büyük bal üreticisi Çin’den geldiğini iddia ediyor. Uzmanlar, yerinde inceledi ve Çin’deki bal fabrikalarının, cennet gibi arazilerde kovanlara bakan arıcıların üretiminden çok uzak olduğunu tespit etti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre son 20 senede dünyada bal üretimi yüzde 50 arttı. Ama bu süre zarfında kovan sayısında ise sadece yüzde 30 artış görüldü. Uluslararası Bal Arıcıları Federasyonu’ndan Ron Phipps, “Arı kovanlarının sayısındaki mütevazı artışla küresel bal üretimindeki artışı açıklamak imkansızdır. Tüketicilerin aldatıldığına inanıyoruz. Bal, pirinç şurubu ve diğer tatlandırıcılarla üretiliyor” dedi. Yurt dışından ucuza sahte bal ithal edilmesi çoğu ülkede gerçek bal üreticilerini bu işten uzaklaştırıyor. Bilim adamları, daha az sayıda arının ağaç ve çiçeklerden polen toplamasıyla çevre felaketi yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.