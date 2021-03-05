Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

CNN’in bağlı olduğu Warner Media kurumunun icra kurulu başkanı Jason Kilar, Morgan Stanley Teknoloji, Medya ve Telekom Konferansı’nda yaptığı konuşmada, koronavirüs sebebiyle haber kuruluşlarına rağbetin arttığını belirtti ve “Salgın, ratingler için gerçekten iyi oldu” dedi. Kilar, bu durumun bir süre daha devam edeceğini ifade etti. Çoğu büyük televizyon kuruluşu 2020’de rating kaybederken CNN, Fox News ve MSNBC gibi kablolu haber kuruluşlarının ratingi arttı. Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Kilar, “İfademden dolayı üzgünüm. Özür diliyorum. Salgını geride bırakmaktan daha çok istediğim bir şey yok. Bundan sonra ifadelerime daha fazla dikkat edeceğim” dedi.