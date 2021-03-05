Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Rusya’nın Moskova şehrinde 4 yaşındaki çocuk, anne ve babası meşgulken Global City alışveriş merkezinde yürüyen merdivenin kenarındaki lastik bölüme tutundu. Merdivenle birlikte yükselen çocuk, korkudan merdiveni bırakamadı. Üst kata kadar çıkan çocuk, 6 metre yükseklikten yere çakıldı. Ziyaretçilerin korku dolu bakışları arasında yere düşen çocuk kafa ve göğsünden ağır şekilde yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinin sonunda, annesi olduğu sanılan kadın, panik halde çocuğa doğru koşuyor. Çocuk halen Moskova’da hastanede yoğun bakımda. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, çocuğun anne ve babası hakkında ihmalden dava açılabileceği ifade ediliyor.