Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ABD’nin New York City şehrinde Samantha Hartsoe’nun banyosundan sürekli soğuk hava esintisi geliyordu. Pencere ya da havalandırma olmadığı için Samantha bir türlü bu esintinin neden kaynaklandığını çözemiyordu. Dikkatle incelendiğinde esintinin banyodaki sabit aynanın arkasından geldiğini fark etti. Aynayı söktüğünde arkasından açık bir pencere olduğunu gördü. Pencereden giren kadın, inşaat halinde boş bir apartman dairesi buldu. Her taraf toz toprak içindeydi, klozet de odanın ortasındaydı. Evde hiç inşaat çalışmasına dair ses duymadığını ifade eden Samantha, merdivenden aşağıya indiğinde dışarıya açılan kilitlenmemiş bir kapı gördü. Evde kullanılmış su şişesi de bulan Samantha, çektiği TikTok videsounda bunu “hayata dair bir işaret” olarak nitelendirdi. Durumu telefonla ev sahibine bildireceğini ifade eden Samantha, “Ev sahibimle yarın gerçekten eğlenceli bir telefon görüşmesi olacak" dedi. Çoğu kişi, olayı Türkçe’ye Şeker Adam'ın Laneti olarak çevrilen 1992 yapımı korku filmi Candyman’e benzetti. Filmde, birinin evinin içindeki gizli bir sığınakta saklanan katil vardır.