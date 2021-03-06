Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, dört günlük tarihî Irak ziyaretine başladı. Koronavirüs salgını sonrası ilk defa yurt dışına çıkan Papa Francis’in, Irak ziyareti, Hristiyan dünyası tarafından ilgiyle izleniyor. Francis’in hem Irak’ı ilk ziyaret eden Papa olması hem de Saddam Hüseyin döneminde başlatılan ancak daha sonra kesintiye uğrayan Vatikan-Irak ilişkilerini yeniden canlandırma beklentisi, ziyareti dünya gündemine taşıdı.

BAŞBAKAN KÂZIMİ KARŞILADI

Başbakan Kâzımi,Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda resmî törenle karşıladığı Papa ile, özel yetkililerin ağırlandığı salonda bir araya geldi. Papa’nın dört günlük ziyaretinde görüşeceği isimler arasında Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Şii din adamı Ali es-Sistani de var. Sistani, Papa'yı Bağdat'ın güneyindeki Necef şehrindeki evinde kabul edecek. Ayrıca Ezidilerin temsilcileriyle bir araya gelecek. Papa Francis, Irak'ta son gününde Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek ve ziyaretini Musul ve Hristiyan nüfusun en yoğun olduğu Karakuş şehrine giderek tamamlayacak.

DİNLER ARASI PROJE

“Papa, 2000 yılında ziyareti iptal edilerek gitmesine izin verilmeyen Papa II. John Paul’ü bekleyen Irak Hristiyanlarının bu özlemine 21 sene sonra son verecek” şeklinde açıklama yapılsa da ziyaret birçok çevreye mesaj niteliğinde. Papa, Irak savaşı sonrasında Hristiyanların yüzde 80’inin ülkeyi terk etmesine yol açan 2010 katliamına sahne olan iki Bağdat kilisesini ziyaret edecek. Katoliklerin ruhani lideri Papa’nın programında daha önce birkaç kere bir araya geldiği ve 2019 yılında dinler arası diyalog belgesi imzaladığı Sünni din adamı İmam Şeyh Ahmed et-Tayeb de var. Papa’nın Sistani ziyaretinin de dinler arası ilişkileri güçlendirme çabasının bir parçası olarak yorumlanıyor.

Papa’nın ziyareti öncesi Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinde mesaj yayınlandı; Türkmenler ise yok sayıldı. Irak'a, barış istemek için gideceğini vurgulayan Papa Francis, "Hepiniz kardeşsiniz diye tekrarlamak için yanınıza geliyorum" diye de mesaj gönderdi.