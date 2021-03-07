Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyaret öncesi Irak'ta büyük güvenlik tedbirleri alındı. Papa'nın geçeceği güzergâhta üst düzey tedbirler alınırken, polis ve asker zırhlı araçlarla nöbet tuttu. Havaalanında Necef Valisi Luey el-Yaseri tarafından karşılanan Papa, Irak'ta Şiilerin en büyük dinî mercii Ali Sistani'nin evine geldi. Görüşmenin ardından Papa Francis antik Ur şehrine gitti. Hıristiyan ve Müslüman din adamlarıyla bir araya gelen Papa, Irak'ın terör yüzünden çok acı çektiğini belirterek "Terör ve şiddet, dinden kaynaklanmıyor" dedi. Önceki gün Irak'a gelen Papa Franciscus, Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Bağdat'ta Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni ziyaret eden Papa'nın temaslarının dört gün süreceği açıklanmıştı.