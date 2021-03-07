Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) aşılama programına sağlık çalışanları ile başlayan Japonya’da, bir kişide daha Pfizer-BioNTech aşısına karşı yan etki gözlendi. Japonya Sağlık Bakanlığı, 20'li yaşlarındaki bir sağlık çalışanında daha Cuma günkü aşılamanın ardından şiddetli bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi belirtilerine rastlandığını açıkladı. Aşı uygulanan şahsın yaklaşık 25 dakika sonra cilt kızarıklığı yaşadığı kaydedilirken, ayrıca öksürük, ateş, düşük tansiyon ve nefes almada zorluk gibi farklı belirtiler gözlendiği ifade edildi. Kronik sağlık sorunlarının olup olmadığı bilinmeyen sağlık çalışanının durumunun, alerjik reaksiyon sonrası yapılan tıbbi müdahalenin ardından normale döndüğü öğrenildi. Son vaka, Cuma günü itibariyle aşılanan yaklaşık 46 bin sağlık çalışanı arasında görülen ikinci anafilaksi vakası olarak kayıtlara geçti.

Japonya'da aşılamanın ardından ortaya çıkan ilk anafilaksi vakası 30'lu yaşlarındaki bir kadın sağlık çalışanında gözlenmiş, astım ve tiroid gibi kronik sağlık sorunları bulunduğu öğrenilen şahsın aşıya karşı alerjik reaksiyon gösterdiği açıklanmıştı. Daha önce de Toyama eyaletindeki bir hastanede aşılanan bir kişide potansiyel yan etki olabileceği değerlendirilen kurdeşen belirtileri gözlenmiş, belirtilerin aşı kaynaklı olup olmadığını belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığı ifade edilmişti. Bu ay başında ise Covid-19 aşısının ilk dozunu alan bir kadının yaşamını yitirdiği bildirilmiş, ölüm nedeninin subaraknoid kanama olduğu değerlendirilen şahsın ölümü ve aşılama arasında somut bir ilişkinin tespit edilemediği duyurulmuştu.

Tedbir gözetimi

Japonya’da hükümet, 17 Şubat'ta başlayan aşılama seferberliği kapsamında belli güvenlik prosedürlerinin uygulanmasına karar vermiş, alerjik reaksiyon riski karşısında yerel yönetimlerden aşılanan kişilerin 15 dakika süresince gözlenmesi talep edilmişti. Sağlıklı kişiler için en az 15 dakika olarak belirlenen gözetim sürecinin, geçmişte alerjik reaksiyon geçirmiş kişiler için ise 30 dakika olarak uygulanacağı kamuoyuna yansımıştı. Bu sayede, semptom gösteren kişilere anında tıbbi yardım uygulanmasının hedeflendiği ifade edilmişti.

Ölümcül olabilir

Aniden gelişen ve ölüme neden olabilen ciddi bir alerjik reaksiyon olarak bilinen anafilaksi genel olarak kızarıklık, kaşıntı, boğaz şişmesi ve kan basıncının düşmesi gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Anafilaksinin yaygın nedenleri arasında ise böcek ısırmaları, gıdalar ve ilaçlar yer alıyor.

Japonya'da dün itibariyle Covid-19 vakalarının toplam sayısı 439 bin 628'e ulaşmış, şimdiye kadar 8 bin 251 kişi ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.