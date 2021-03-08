Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokyo - Pekin arasında hak iddialarına konu olan Senkaku Adaları eksenli gerilimle ilgili Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den yeni açıklama geldi. Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık oturumları kapsamında düzenlediği basın toplantısında konuşan Wang, Pekin'in Şubat'ta yürürlüğe koyduğu Çin sahil güvenliğine yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yasanın uluslararası hukuk ve uygulamalara uygun olduğunu söyledi. Yasanın belirli bir ülkeyi hedef almadığını ifade eden Wang, Çin'in bölgesel ihtilafları güç tehdidiyle değil diyalog yoluyla ele alma yaklaşımını benimsediğini vurguladı.

"İlişkiler geliştirilebilir"

Tokyo-Pekin arasındaki diplomatik sorunlara rağmen ilişkileri geliştirmenin mümkün olduğuna dikkat çeken Wang, "Çin ve Japonya, anlayışı geliştirmek ve güven inşa etmek için her zaman diyalog ve iletişim kurabilir" ifadelerini kullandı. İki ülkenin nasıl diyaloğu ilerletebileceği ile ilgili soruya ise Wang, Covid-19 salgını nedeniyle bu yılın Temmuz ayına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Şubat 2022'de yapılması beklenen Pekin Kış Olimpiyatları'nı örnek göstererek yanıt verdi. Organizasyonların başarısı konusunda Çin ve Japonya'nın birbirlerini desteklemek için her türlü nedene sahip olduğunu ifade eden Wang, spor etkinliklerinin iki ülke halkları arasındaki dostluğu derinleştirecek bir platform haline geleceğini ve Çin-Japonya ilişkilerinin gelişimini teşvik etmek için bir fırsat sağlayacağını söyledi.

ABD ve batı ülkelerini sorumlu tuttu

Wang, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batı ülkelerinin, Pekin'in denizcilik faaliyetlerini artırdığı Güney Çin Denizi'nde kafa karışıklığına neden olmaya çalıştığını savundu. Söz konusu ülkelerin seyrüsefer serbestisi kisvesi altında bölgede barış ve istikrarı bozmayı amaçladıklarını söyleyen Wang, ülkesinin bölgesel anlaşmazlıklar konusundaki farklılıkları ele alacak güven, yetenek ve bilgeliği sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

"İç işlerimize müdahale kabul edilemez"

Wang, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşananlarla ilgili eleştirilerine de değindi. Ülkesinin temel çıkarlarının ihlal edilmesini ve asılsız suçlamaları kabul etmeyeceğini kaydeden Wang, ABD'nin demokrasi ve insan haklarıyla ilgili argümanları, diğer ülkelerin işlerine keyfi müdahaleyi meşrulaştırmak için kullandığını ve uluslararası istikrarsızlığa neden olduğunu savundu. Wang, "Çin'in iç işlerine yönelik temelsiz müdahaleleri kararlılıkla reddedeceğiz" ifadelerini kullandı. Buna rağmen Pekin'in Washington ile artan gerginliği hafifletmek istediğinin sinyalini veren Wang, Çin ve ABD'nin Covid-19 salgını ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için birlikte çalışabileceğini söyledi.

Çin'in adımı endişeye neden oldu

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından 22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni kanun, Çin sahil güvenliğine yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi vermiş, yasa Japonya kontrolünde bulunan ancak Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Senkaku Adaları'nda krize neden olabileceği endişesi ile Tokyo'nun tepkisine neden olmuştu.

İnsan hakları ihlalleri ile gündemde

Çin son yıllarda Uygur Türkleri başta olmak üzere etnik azınlıkların inanç ve kültürlerine yönelik insan hakları ihlali iddiaları nedeniyle uluslararası kamuoyu tarafından sıkça eleştirilmiş, Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarla ilgili şeffaflık çağrıları yapılmıştı. ABD'nin önceki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı soykırım suçu işlendiğine dair sözleri uluslararası camiada geniş yankı bulmuştu.