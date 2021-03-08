Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Michigan eyaletinde evsizler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarında öncelikli gruplar arasına alındı.

Sağlık yetkilileri, sokakta yaşayanların bugünden itibaren aşı olabileceğini duyurdu.

Eyalette evsizlerin aşılanması, "güvencesiz grupların" aşıya erişimi ve enfeksiyonları kontrole almada kritik bir adım olarak görülüyor.

Vali Gretchen Whitmer, eyalette Kovid-19 kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırmış, restoranlarda ve diğer işletmelerde kapasite sınırlamalarının hafifletildiğini, aynı zamanda daha büyük iç ve dış mekan toplantılarına izin verildiğini duyurmuştu.

Eyalette Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 656 bin 72, salgına bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 658.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Michigan'da halkın yaklaşık yüzde 17'sine ilk doz, yüzde 10'una ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

ABD genelinde ise şimdiye kadar 90 milyondan fazla kişi Kovid-19 aşısı oldu.