Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Hürmüzgan eyaleti Tıp Üniversitesi Sözcüsü Fatıma Noruziyan yaptığı açıklamada, Hürmüzgan eyaletinin tüm giriş ve çıkış noktalarında korona virüs testleri uyguladıklarını belirterek, "Havaalanlarında ve liman bölgelerinde korona virüs testlerini hızlı bir şekilde uyguluyoruz. Özellikle yabancılar konusunda daha hassas davranıyoruz. Test sonuçları pozitif çıkmaları halinde ülkeye girişlerine kesinlikle izin vermiyoruz" ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'den İran'a gelen 15 turistin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını belirten Noruziyan, negatif korona virüs test sonuçlarıyla İran'a giriş yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Biz ellerindeki negatif korona virüs test sonuçlarına rağmen onlardan tekrar test aldık ve test sonuçları pozitif çıktı. Ellerindeki korona virüs test sonuçları gerçek değil sahteydi" dedi.